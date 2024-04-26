İhsangazi'de Yöresel Lezzetler Evi Açıldı - Son Dakika
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İhsangazi'de Yöresel Lezzetler Evi Açıldı

İhsangazi\'de Yöresel Lezzetler Evi Açıldı

İhsangazi Belediyesi tarafından yapılan meydan düzenlemesinde oluşturulan ve ihale usulüyle kiraya verilen dükkanlardan ilki olan Yöresel Lezzetler Evi hizmet vermeye başladı. İşletmede Kastamonu'ya özgü yöresel lezzetlerin yanı sıra siyez ürünlerinden yapılan yiyecekler de bulunuyor. İşletme sahibi İrfan Çakal, misafirlerin Kastamonu'nun lezzetlerini tatma imkanı bulacaklarını belirtti.

26.04.2024 12:31
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "Yöresel Lezzetler Evi" açıldı.

İhsangazi Belediyesi tarafından yapılan meydan düzenlemesinde oluşturulan ve ihale usulüyle kiraya verilen dükkanlardan ilki hizmete girdi.

Yöresel lezzetler Evi olarak hizmet veren iş yerinde Kastamonu etli ekmeği, gözleme ve siyez ürünlerinden yapılan yiyecekler yer alıyor.

İşletme sahibi İrfan Çakal, Kastamonu'ya özgü yöresel lezzetleri tadabilecekleri bir mekan düşündüklerini belirterek, bunun yanı sıra gelenlerin ilçeye özgü siyez ürünlerinden yapılan ürünleri de tatma imkanı bulabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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