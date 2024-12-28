Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Yeşilyayla köyünde evdeki sobadan sıçrayan kıvılcım halıyı tutuşturdu.
Ailenin müdahalesiyle söndürülen yangında, A.G, M.G. ile İ.G. dumandan etkilendi.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Son Dakika › Güncel › İhsaniye'de Ev Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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