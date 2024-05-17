İhsaniye Kaymakamlığı tarafından "Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası" düzenlendi.
Döğer beldesindeki Memeç Kayalıkları mevkiinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla düzenlenen turnuvaya, İhsaniye Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Döğer Belediyesi takımları katıldı.
Beldedeki vatandaşların yakından takip ettiği turnuvayı, oynanan maçlar sonucunda İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı kazandı.
İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, "Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası"na katılan takımları ve sporcuları tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › İhsaniye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?