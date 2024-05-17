İhsaniye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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İhsaniye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası sona erdi

İhsaniye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası sona erdi

Döğer beldesindeki Memeç Kayalıkları mevkiinde düzenlenen Gençlik Haftası kapsamındaki turnuvaya İhsaniye Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Döğer Belediyesi takımları katıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı turnuvayı kazandı ve İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, takımları ve sporcuları tebrik etti.

17.05.2024 09:43
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İhsaniye Kaymakamlığı tarafından "Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Döğer beldesindeki Memeç Kayalıkları mevkiinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla düzenlenen turnuvaya, İhsaniye Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Döğer Belediyesi takımları katıldı.

Beldedeki vatandaşların yakından takip ettiği turnuvayı, oynanan maçlar sonucunda İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı kazandı.

İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, "Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası"na katılan takımları ve sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İhsaniye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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