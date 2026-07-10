İhtimam Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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İhtimam Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

İhtimam Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
10.07.2026 16:54
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Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün restorasyon ve konservasyon sergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle Tophane-i Amire'de ziyarete açıldı. Sergide tarihi tekstil, tablo ve objeler yer alıyor.

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan "İhtimam: Aslına Saygı, Geleceğe Emanet" restorasyon ve konservasyon sergisi, tarihi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına dikkati çekmek amacıyla hazırlanan sergide, tekstil, el yazması eser, tablo ve tarihi objelere yönelik restorasyon ve konservasyon çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyle ilgili AA muhabirine konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Türkiye'de 30 olgunlaşma enstitüsü olduğunu, bunların 2'sinin İstanbul'da bulunduğu söyledi.

Türkiye'nin ilk restorasyon ve konservasyon laboratuvarına sahip Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün "İhtimam" sergisinin açılışının yapıldığını dile getiren Yentür, "Burada çok nadide eserler var. Puşide sergimizin de bir bölümü var, Pertevniyal Valide Sultan'ın eserlerinin de sergilendiği çok önemli bir eser." dedi.

Olgunlaşma enstitülerinin en önemli yönünün medeniyet değerlerini gün yüzüne çıkartmak ve korumak olduğunu belirten Yentür, "Bugün Tophane'de aslında tarihi bir gün yaşıyoruz. Çok kıymetli eserler, restorasyonu yapılarak gün yüzüne çıkartıldı ve belki de bundan sonra koleksiyonların, koleksiyonerlerin de ilgisini çekerek birçok taşınabilir varlığımızın aslında sergilenmesine ve onarımının, restorasyonunun yapılarak gün yüzüne çıkartılmasına vesile olacak." diye konuştu.

Yentür, özellikle gençler olmak üzere tüm İstanbulluları sergiyi ziyarete davet etti.

Ziyaretçiler sanduka puşidelerinin restorasyon süreçlerine ilişkin bilgi alabiliyor

Sergide, Osmanlı sarayına ait sanduka puşideleri, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın röpteşambırı, Kıbrıs'ta 1964'te şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in üniforması, Osman Osmanoğlu'na ait berat kılıfı ile farklı dönemlere ait gelinlikler, el yazması ve matbu Kur'an-ı Kerim'ler ile Türk resim sanatının önemli isimlerinin eserleri yer aldı.

Ziyaretçiler, restorasyonu tamamlanan eserlerin yanı sıra laboratuvarda çalışmaları devam eden Sultan Abdülmecid Han ve Sultan 5. Mehmed Reşad Han'ın sanduka puşidelerinin restorasyon süreçlerine ilişkin bilgi de edinebiliyor.

Sergi, "Maddenin Doğasına Saygı", "Bilimsel Metodoloji ve Estetik Şuur" ile "Kültürel Süreklilik ve Kurumsal Hafıza" başlıkları etrafında kurgulanırken, restorasyon çalışmalarında uluslararası koruma ilkeleri doğrultusunda geri döndürülebilirlik ve en az müdahale yaklaşımı esas alınıyor.

Enstitü kursiyerlerinin el sanatları çalışmalarının da yer aldığı sergi, 20 Temmuz'a kadar pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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