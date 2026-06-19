İhtiyaç Sahiplerine Tekerlekli Sandalyeler - Son Dakika
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İhtiyaç Sahiplerine Tekerlekli Sandalyeler

İhtiyaç Sahiplerine Tekerlekli Sandalyeler
19.06.2026 12:10
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İlkadım'da hayırseverler tarafından alınan 11 tekerlekli sandalye ve akülü araç ihtiyaç sahiplerine verildi.

İlkadım ilçesinde hayırseverler tarafından alınan tekerlekli sandalye ve akülü araçlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayırsever iş insanı Mahmut Eroğlu öncülüğünde gurbetçi vatandaşların desteğiyle alınan 11 tekerlekli sandalye ve akülü araç, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere İlkadım Belediyesine teslim edildi.

Araçlar, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve hayırsever Eroğlu'nun katıldığı törenle İlkadım Belediyesi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine verildi.

Kurnaz, sosyal belediyecilik anlayışına önem verdiklerini, kendilerine destek olan hemşehrilerinin de çalışmalarına dahil olduğunu anlattı.

Bunların en güzel örneklerinden birini Avusturya'da yaşayan Mahmut Eroğlu'nun gerçekleştirdiğini belirten Kurnaz, şunları kaydetti:

"Mahmut Bey, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın da desteğiyle akülü ve tekerlekli sandalyeler alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyemize teslim etti. Bizler de bu güzel hayır işine vesile olduk. Başta Mahmut Bey ile katkıda bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her anında hep yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

3. Sayfa, İlkadım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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