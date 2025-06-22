İİT'den ABD'nin İran Saldırısına Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısından derin endişe duyulduğunu belirtti.

İİT Genel Sekreterliğinin X sosyal medya hesabından, ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, İİT'nin, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasıyla ilgili son gelişmelerden "derin endişe" duyduğu, saldırıların, gerilimin tırmanmasına ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrarı tehdit etmeye neden olabilecek tehlikeli bir tırmanış niteliğinde olduğu ifade edildi.

İran'ın egemenliğinin ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerin ihlalini kınayan 13 Haziran 2025 tarihli bildiriye atıfta bulunulan paylaşımda, gerginliğin azaltılması ve itidal çağrısı yapıldı.

Paylaşımda ayrıca, diyalog yoluyla müzakerelere ve barışçıl yollara geri dönülmesi talep edildi.