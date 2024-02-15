İİT, Filistinli aktivistin evinin yıkılmasını kınadı

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İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in evlerini yıktığı Filistinlilerin hakkını savunan Fahri Ebu Diyab'ın Kudüs'teki evinin yıkılmasını kınadığı bildirildi.

İİT'den, Ebu Diyab'ın Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın yakınında bulunan evinin İsrail güçlerince yıkılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İİT, İsrail işgal güçlerinin, sonuncusu Kudüslü aktivist Fahri Ebu Diyab'ın Silvan mahallesindeki evinin yıkılması olmak üzere işgal altındaki Kudüs'te sürdürdüğü ev yıkımlarını ve Mescid-i Aksa'nın yakınındaki bölgede onlarca evin yerleşim amaçlı yıkılması yönündeki bildirisini kınadı." ifadesi kullanıldı.

Silvan mahallesinde yapılanlarla Kudüs'ün demografik, coğrafi ve hukuki gerçekliğinin değiştirilmesinin amaçlandığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Yahudileştirme projeleri ve sömürgeci yerleşim planları uğruna Kudüslü Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planlarına işaret edildi.

Açıklamada, Kudüs'ün uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği işgal edilmiş bir bölge olduğu ifade edilerek, uluslararası topluma, işgal gücü olarak İsrail'e uluslararası hukuka uyması için baskı yapma konusunda sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapıldı.

İsrail işgalinin sona erdirilmesi çağrısının yinelendiği açıklamada, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması talebinde bulunuldu.

İsrail askerleri dün, Ebu Diyab'ın Kudüs'teki evini yıkmıştı

Diyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri evimize baskın düzenledi, bizi evimizden zorla çıkardılar, bana ve aile fertlerime saldırma girişiminde bulundu." demişti.

Yıkılan evinde 35 yıldır yaşadığını aktaran Diyab, konutu hakkındaki yıkım emrinin 15 yıl önce çıktığını belirtmişti.

Evde kendisi, eşi ve evli iki çocuğu olmak üzere toplam 10 kişinin yaşadığını söyleyen Diyab, evsiz kaldıklarını aktarmıştı.

Kudüs araştırmacısı ve Silvan Topraklarını Savunma Kurulu Üyesi Fahri Ebu Diyab, yıllardır evleri yıkım tehdidi altındaki Filistinlilerin haklarını savunan Filistinli bir araştırmacı olarak biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ebu Diyab'ın evinin yıkılmasını kınamıştı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.