İİT, İsrail\'in Filistinlilere yönelik suçlarını belgelemek için Medya Gözlemevi kuracak

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, "işgalci İsrail"in Filistinlilere yönelik işlediği suçlara ilişkin belge toplamak amacıyla Medya Gözlemevi'nin kurulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı, "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İşgalci İsrail Yönetimi'nin Dezenformasyon Faaliyetleri ve Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Saldırıları" temasıyla İstanbul'da yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan İİT Genel Sekreteri Taha, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının görüşülmesi için bu olağanüstü toplantının düzenlenmesi çağrısında bulunan Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür etti.

Bu zirve sırasında İİT Genel Sekreteryası bünyesinde Medya Gözlemevi kurulması gibi bir dizi adımların kabul edildiğini söyleyen Taha, bu gözlemevinin "işgalci İsrail"in Filistinlilere yönelik işlediği suçlar ve yaptığı hukuk ihlalleri hakkında belge toplamayı hedeflediğini kaydetti.

Taha, bu önergeyle teşkilata üye ülkelerin liderlerinin, İsrail'in Filistin halkına karşı acımasız saldırılarıyla yüzleşmek gerektiğini tekrar vurguladığına dikkati çekti.

İsrail'in Filistin topraklarındaki gazetecilere ve basın kuruluşlarına karşı saldırılarına devam ettiğini söyleyen Taha, " Gazze'deki soykırımın başından bu yana 126 gazetecinin İsrail'in saldırılarında öldüğünü" hatırlattı.

Taha, İsrail'in bölgede hakikati ve işlediği suçları gizlemeye, gazetecileri susturmaya çalıştığını ifade ederek, Tel Aviv yönetiminin bölgede işlediği suçlardan uluslararası toplumun haberdar olmasını engellemeye çabaladığının altını çizdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının basın tarafından yakından takip edilmesi gerektiğine işaret eden Taha, söz konusu gözlemevinin ürettiği içeriğe İİT'nin internet sitesinde erişilebileceğini aktardı.

Taha, Medya Gözlemevi'nin uluslararası toplumun "Filistin krizi" konusunda doğru bilgi alabilmesi için faaliyetler düzenleyeceğine değinerek, İİT'nin Filistin halkını desteklediğini yineledi.

"Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır"

Filistin Enformasyon Bakanı Nabil Abu Rudeineh de açılışta yaptığı konuşmada, Arap ve İslam ülkelerine, Filistin halkına yönelik savaşı durdurmaları için ABD'ye baskı yapmaları ve açıklamalarla yetinmemeleri çağrısında bulundu.

Filistinlilerin 100 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiği mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini belirten Rudeineh, "Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır. İsrail, Filistinlilere karşı hiçbir savaşı kazanamayacak. Bizim irademiz, kararlılığımız ve kutsallarımız var. Teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Rudeineh, İsrail'in Filistin'in kutsallarına yönelik saldırılarının, aslında tüm Arap ve İslam ülkelerinin kutsallarına yönelik bir saldırı olduğuna dikkati çekti.

Kudüs ve diğer kutsal mekanların saldırı altında olduğunu söyleyen Rudeineh, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." diye konuştu.