İİT'ten İsrail'in Arazi Kayıt Sürecine Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararına tepki gösterdi.

İİT'den İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in hukuk dışı kararlarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, bu adımların işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki kontrolü derinleştirme, yerleşim faaliyetlerini genişletme ayrıca Filistin topraklarının hukuki, siyasi ve demografik statüsünü değiştirme amacı taşıdığı ifade edildi.

Tel Aviv'in bu adımlarının, iki devletli çözümü zayıflattığı, İsrail hükümetinin Filistin halkının varlığını ve meşru haklarını hedef alan bu kararlarının kabul edilemez olduğu ve şiddetle kınandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile uluslararası toplumdan, İsrail'in tüm yasa dışı uygulamalarını durdurması için acil müdahalede bulunması istendi.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C bölgesinde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".

İsrailli yetkililer kararı, "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.