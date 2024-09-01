(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu 4. hafta karşılaşmasında İkas Eyüpspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.
Gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanırken, Eyüpspor 4 karşılaşma sonunda aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan topladı. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ise ligde çıktığı 2 karşılaşmada aldığı 2 beraberlikle toplam 2 puanda kaldı.
Son Dakika › Güncel › İkas Eyüpspor ile Trabzonspor Arasındaki Maç 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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