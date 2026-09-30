IKBY Başbakanı Barzani, koalisyon çekilirken Peşmerge tehditlere hazır dedi - Son Dakika
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IKBY Başbakanı Barzani, koalisyon çekilirken Peşmerge tehditlere hazır dedi

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IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından terör tehdidinin sürdüğünü, Irak güçlerinin kabiliyetlerinin daha iyi olduğunu ve Peşmerge'nin tehditlere hazır olduğunu söyledi. Erbil'de konuşan Barzani, DEAŞ'la mücadelede koalisyona teşekkür etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD ve koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından terör tehdidinin devam ettiğini belirterek Irak güvenlik güçlerinin ve Peşmergenin oluşabilecek her türlü saldırı veya tehditle başa çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

Erbil'deki bir programa katılan Barzani, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugünün ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'taki son günü olduğunu hatırlatan Barzani, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede, Irak'ın savunulmasında ve Peşmerge güçlerinin eğitilmesinde destek olmaları nedeniyle uluslararası koalisyona teşekkür etti.

Barzani, "Koalisyon güçlerinin misyonunun sona ermesi, bu dostlarımızla olan ilişkilerin sona ermesi anlamına gelmiyor. İlişkilerin niteliği başka bir alana kayıyor ve farklı bir biçim alıyor denebilir." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki bazı çevrelerin koalisyon güçlerinin çekilmesini IKBY için bir güvenlik açığı olarak görebileceğini belirterek, "Elbette terör tehdidi hala devam ediyor. Ancak sizi temin ederiz ki Irak güçlerinin kabiliyetleri eskisinden daha iyi durumda ve Peşmerge Gücü, bölgenin karşılaşabileceği her türlü saldırı veya tehditle başa çıkmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Irak'ı işgali

ABD ordusu, Mart 2003'te İngiltere ile birlikte öncülük ettiği koalisyon güçleriyle Irak'ı işgal etmişti.

Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği iddiasıyla başlatılan işgal, sivillere büyük bedeller ödetmiş ve ülkeye ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında kaos getirmişti.

ABD ordusu, 18 Aralık 2011'de muharip birliklerini tamamen çektiğini ilan etmiş ancak üslerdeki varlığını sürdürmüştü.

Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla birlikte ABD, Haziran 2014'te yeniden Irak'a girerek askeri varlığını koalisyon güçleriyle artırmaya başlamıştı.

ABD ile Irak, 2024 yılında askeri güçlerin Irak'tan çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, AA'ya yaptığı açıklamada, 30 Eylül'ün uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirileceği, koalisyon karargahının kapatılacağı gün olduğunu belirtmişti.

Pentagon'dan bugün yapılan açıklamada da ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona erdiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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