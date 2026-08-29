Neçirvan Barzani’den Mehdi Zana için taziye mesajı

(ANKARA) - IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana için yayımladığı taziye mesajında, " Türkiye'deki Kürt siyasi mücadelesinin önde gelen isimlerinden biriydi. Ömrünün uzun yıllarını halkının haklarını savunmaya adadı ve bu uğurda büyük bedeller ödedi" ifadelerini kullandı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Mehdi Zana'nın yaşamını yitirmesi dolayısıyla Leyla Zana ile ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Barzani'nin mesajı şöyle:

"Tanınmış Kürt siyasetçi Mehdi Zana'nın vefatı dolayısıyla Leyla Zana'ya, ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.

Merhum, Türkiye'deki Kürt siyasi mücadelesinin önde gelen isimlerinden biriydi. Ömrünün uzun yıllarını halkının haklarını savunmaya adadı ve bu uğurda büyük bedeller ödedi.

Ailesinin, yakınlarının ve arkadaşlarının acısını paylaşıyorum. Yüce Allah'tan ruhunu rahmetiyle şad etmesini, hepsine sabır ve metanet vermesini diliyorum."