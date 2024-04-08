IKBY'de maaş ödemeleri çarşı ve pazarları hareketlendirdi - Son Dakika
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IKBY'de maaş ödemeleri çarşı ve pazarları hareketlendirdi

IKBY\'de maaş ödemeleri çarşı ve pazarları hareketlendirdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşanan bütçe anlaşmazlığı nedeniyle geciken Şubat ve Mart aylarının memur maaşlarının ödenmesi, ramazan bayramı öncesinde çarşı ve pazarların hareketlenmesine yol açtı. Erbil'de geciken iki aylık maaşların bir arada ödenmesi halkın bayram öncesi başta gıda ve giyim olmak üzere çarşıya yönelmesine yol açarken, pazardaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.

08.04.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Irak merkezi hükümeti ile yaşanan bütçe anlaşmazlığı nedeniyle geciken Şubat ve Mart aylarının memur maaşlarının ödenmesi, ramazan bayramı öncesinde çarşı ve pazarların hareketlenmesine yol açtı.

Erbil'de geciken iki aylık maaşların bir arada ödenmesi halkın bayram öncesi başta gıda ve giyim olmak üzere çarşıya yönelmesine yol açarken, pazardaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.

Erbil'in merkezinde çerez dükkanı işleten Adnan Koyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesi özellikle son iki günde vatandaşların bayram alışverişi için çarşıya geldiğini belirtti.

Koyi, "Ramazanın ortasına kadar çarşı pazar hareketsizdi. Bu da bizi endişelendiriyordu. Çok mal getirmiştik ancak satışlar azdı. Ancak Şubat ve Mart aylarının maaşlarının ödenmesiyle işlerimiz de açıldı." diye konuştu.

Döviz kurunun düşmesi nedeniyle ürünlerin geçen seneye göre daha uygun olduğunu vurgulayan Koyi, "Daha önce bir kilo fıstık 20 bin dinar iken bugün 18 bin dinar." dedi.

Bir başka çerez dükkanı sahibi Hacı Bekir Çavşin de, bayrama son iki gün kala maaşların yatırılması ve fiyatların da aynı kalmasının vatandaşları memnun ettiğini kaydetti.

Çarşıda giyim mağazası işleten Muhammed Selam ise "Ramazanın yirmisine kadar halk ekonomik sıkıntıdan dolayı ümitsizdi. Ancak iki maaşın birlikte verilmesi vatandaşların pazarlara akın etmesine vesile oldu." ifadelerini kullandı.

Selam, ramazanın ortalarına kadar daha az kazanç elde ettiğini ancak maaşların ödenmesiyle satışlarda artış olduğunu söyledi.

Çarşıda alışveriş yapan Diler Salih isimli vatandaş, her sene olduğu gibi bayram öncesi çerez almaya geldiğini belirterek, "Önceki seneler maaş sorunu olduğu için çereze ay çekirdeği de katardık ama bu sene maaş verildiği için misafirlerimize sunmak üzere daha çok fıstık ve badem tercih ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil, Irak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IKBY'de maaş ödemeleri çarşı ve pazarları hareketlendirdi - Son Dakika

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