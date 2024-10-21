IKBY'de Genel Seçimler Başladı - Son Dakika
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IKBY'de Genel Seçimler Başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde halk, 6 yıl aradan sonra genel seçimler için sandık başına gitti.

21.10.2024 00:38
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- IKBY'de halk genel seçimler için sandık başında

ERBİL - Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), halk saat 07.00 itibarıyla genel seçimler için oy kullanmaya başladı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde halk, 6 yıl aradan sonra parlamentonun üyelerinin belirleneceği genel seçimler için sandık başına gidiyor. Seçmen sayısının 2 milyon 899 binden fazla olduğu IKBY'de saat 07.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 18.00'de sona erecek. Parlamentodaki 100 milletvekilini belirleyecek olan seçmenlerin oy kullanması için 622 seçim merkezi kuruldu.

Kadınlara en az 30, azınlıklara 5 sandalye

Toplamda bin 91 aday, Erbil'de 32, Süleymaniye'de 36, Duhok'ta 24 ve Halepçe'de 3 sandalyenin sahibi olmak için yarışıyor. Seçim yasasında, kadınlara ayrılan sandalye sayısının en az 30 olduğu belirtilirken, Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin kararıyla sayısı 11'den 5'e düşürülen "kota" sandalyelerinin sahibi ise Türkmen ve Hristiyan azınlıklar olacak. Azınlıklara ayrılan sandalyeler de, Erbil'de 1 Türkmen, 1 Hristiyan olmak üzere 2, Süleymaniye'de 1 Türkmen, 1 Hristiyan olmak üzere 2 ve Duhok'ta Ermeniler için 1 sandalye olarak dağıtıldı.

IKBY'de 2018 yılında yapılan son genel seçimlerde katılım oranı yüzde 59 olarak kaydedilirken, bu seçimlerde katılım oranının daha yüksek olması bekleniyor.

Güvenlik güçleri Cuma günü oy kullandı

IKBY'de güvenlik güçleri Cuma günü oylarını kullanmıştı. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, 215 bin 960 seçmen için 165 merkezde gerçekleştirilen seçimlerde katılım oranının yüzde 97 olduğunu açıklamıştı.

Seçimler ertelenmişti

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ve Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani'nin liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği arasında çıkan "Türkmen, Hristiyan ve Ermeniler için ayırılan kota dağlımı, seçmen kaydı ve seçim sistemi" konusundaki siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle 2022'de yapılması planlanan seçimler ilk defa ertelenmiş ve yeni tarih 18 Kasım 2023 olarak kararlaştırılmıştı. Bu tarihte de yapılamayan seçimler daha sonra sırasıyla 25 Şubat 2024 ve 10 Haziran 2024 tarihlerine ertelenmişti.

Kaynak: İHA

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