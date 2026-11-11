IKBY hükümetinden KYB'li bakanlara göreve dönüş çağrısı geldi - Son Dakika
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IKBY hükümetinden KYB'li bakanlara göreve dönüş çağrısı geldi

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IKBY hükümeti, hükümetten çekildiklerini duyuran KYB'li bakanlara görevlerine dönüş çağrısı yaptı. Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki toplantı sonrası açıklamada, görüş ayrılıklarının Bakanlar Kurulunda çözülmesi gerektiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, meclis oturumunu boykot edip hükümetten çekildiklerini duyuran Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi bakanlara görevlerine dönüş çağrısı yaptı.

Yerel basına göre, IKBY hükümeti Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin siyasi partilerle görüşme ve sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bu çerçevede, kabinedeki KYB'li bakanlara görevlerine geri dönmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, tüm görüş farklılıklarının Bakanlar Kurulu çerçevesinde görüşülüp çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

IKBY Meclisi, yaklaşık 2 yıl aradan sonra 4 Kasım'da toplanarak başkan ve başkan vekilini seçmişti. KYB ve Yeni Nesil Hareketi ise Meclis oturumunu boykot etmişti.

KYB Başkanı Bafel Talabani, IKBY hükümetinden çekilme kararı aldıklarını ve IKBY Meclisinin alacağı kararları tanımayacaklarını açıklamıştı.

KDP Başkanı Mesud Barzani, KYB'ye, IKBY'deki siyasi krizin aşılması ve sorunların çözümü amacıyla diyalog masasına oturma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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