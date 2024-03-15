IKBY Seçimlerine Türkmenler Tek Listeyle Katılacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmenlerin 10 Haziran'daki IKBY milletvekili seçimlerine ITC'nin liderliğindeki tek listeyle katılacağını belirtti.
Irak Yüksek Federal Mahkemesinin, IKBY Meclisindeki Türkmenlere 5, Hristiyanlara 6 olmak üzere 11 kişilik kotanın Anayasa'ya aykırı olduğu kararını vermesinin ardından Türkmenler ve Hristiyanlar 10 Haziran'daki seçimlere kota dışından katılacak.
IKBY'deki bazı Türkmen ve Hristiyan siyasi partiler, mahkemenin bu kararı sonrası seçimleri boykot edeceklerini duyururken, Türkmen Bakan Maruf da Türkmenlerin ITC'nin liderliğinde oluşturulacak liste ile seçime katılacaklarını belirtti.
Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının yasal olmadığını ve etnik grupları olumsuz etkilediğini belirterek, söz konusu kararın siyasi baskı amacı taşıdığını kaydetti.
"Bu kararı tarihi bir hata olarak görüyoruz. Farklı siyasi tarafların isteği üzerine bu kota ile ilgili kararı vermiştir." diyen Maruf, kararın "anayasal olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.
Türkmenler olarak IKBY'deki milletvekili seçimlerine tek listeyle katılmak istediklerini belirten Maruf, şöyle devam etti:
"Özellikle Irak Türkmen Cephesi liderliğinde oluşturulacak bütün Türkmen siyasi partilerle bir liste oluşturmayı düşündük. Bizim bilgimiz dışında, o siyasi partiler seçim boykotu yapmışlardır. Herkes nasıl adım atacağı konusunda serbesttir."
Maruf, ITC'nin Türkmenlerin önemli bir siyasi partisi ve "yegane temsilcisi" olduğunu ifade ederek, IKBY'deki seçimlere ITC listesi adı altında katılacaklarını ve Erbil'deki bazı Türkmen siyasi partiler ile Türkmen şahsiyetlerin de bu listede yer alacağını dile getirdi.
ITC, gelecek hükümet ve Mecliste yer almak istiyor
ITC'nin hedefinin Türkmen varlığına hizmet etmek olduğunu vurgulayan Maruf, kota dışında seçimlere katılmanın zor bir süreç olduğuna işaret ederek, seçimde iyi bir sonuç elde etmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Maruf, "Biz ITC olarak da her zaman (IKBY) hükümette yer almak istiyoruz ve gelecek parlamentoda mutlaka ITC olarak Türkmenlerin milletvekili olması üzerinde çalışıyoruz." dedi.
ITC'nin seçimler için Irak Yüksek Seçim Komisyonunda resmi kaydının yapıldığını ve aday çalışmalarının sürdüğünü aktaran Maruf, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"ITC'ye yakın olan, Erbil'deki Türkmen partiler ve kuruluşlarla görüşmeler yapıyoruz. ITC'nin kapısı açıktır. ITC'nin dışında olan bütün siyasi partiler, ITC'ye yakın olan, iradeli siyasi partiler bu listede yer alabilir. Tek bir listemiz olacak. Burada 34 aday belirlememiz lazım. Önümüzdeki süreçte aday konusunda isimler belirlenecek."
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