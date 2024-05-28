İKÇÜ öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bisiklet turu düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İKÇÜ öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bisiklet turu düzenledi

İKÇÜ öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto etmek için bisiklet turu düzenledi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüste bisiklet turu düzenledi. Türk ve Filistin bayrakları açarak rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, Gazze Dayanışma Çadırı'nın önünde açıklama yaparak Filistin halkının meşru mücadelesini desteklediklerini belirtti. Bisiklet turuna birçok öğrenci de destek verdi.

28.05.2024 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüste bisiklet turu attılar.

Kampüste başlattıkları Filistin nöbetine devam eden Genç Düşünce Fikir Sanat ve Medeniyet Topluluğu üyesi öğrenciler, İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için bisiklet turu düzenledi.

Türk ve Filistin bayrakları açarak rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, bisikletlerle kampüste tur attılar.

Gazze Dayanışma Çadırı'nın önünde açıklama yapan öğrencilerden Mahmut Salih Koçak, Filistin'deki olayları gündemde tutmaya, zulme uğrayanların sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kampüste kurdukları çadırda 18 gündür nöbet tuttuklarını belirten Koçak, "Emperyalist güçlerin verdiği askeri, mali ve diplomatik destekler ile uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe sayan, planlı bir soykırımı sistematik katliamlarla sürdüren bu rejiminin işlediği insanlık suçlarının ve işgalciliğinin hesabı dünya tarafından sorulmalıdır. Filistin halkının meşru mücadelesini destekliyor, mazlum ve mağdur kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet turuna üniversitedeki birçok öğrenci destek verdi.

Kaynak: AA

Katip Çelebi, Filistin, İsrail, İzmir, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKÇÜ öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bisiklet turu düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
20:02 MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye’de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:13 Malatya Valiliği’nden 112’yi gereksiz meşgul edenlere ceza Malatya Valiliği'nden 112'yi gereksiz meşgul edenlere ceza
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 21:34:38. #1.11#
SON DAKİKA: İKÇÜ öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bisiklet turu düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement