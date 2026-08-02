İki genç yolda buldukları parayı polise teslim etti - Son Dakika
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İki genç yolda buldukları parayı polise teslim etti

İki genç yolda buldukları parayı polise teslim etti
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Fatsa'da iki 12 yaşındaki çocuk, buldukları parayı polise ihbar ederek teslim etti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde iki genç, yolda buldukları parayı polise teslim etti.

Fatsa ilçesinde Alperen Kılavuzoğlu (12) ve Metehan Parlak (12) Sakarya Mahallesi'nde yürüdükleri sırada yerde bir miktar para buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan gençler, buldukları parayı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Ekipler paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki genç yolda buldukları parayı polise teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki genç yolda buldukları parayı polise teslim etti - Son Dakika
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