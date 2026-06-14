İki İmam Gölette Boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki İmam Gölette Boğuldu

14.06.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de gölette serinlemek isteyen imamlar Gedikli ve Özdemir boğulma tehlikesi geçirdi.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirip, ekiplerce sudan çıkarılıp hastanede hayatını kaybeden imam Mustafa Gedikli (34) ve Rüstem Özdemir'in (26), göletteki son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün gündüz saatlerinde Arhavi ilçesi Ulaş köyünde meydana geldi. Arhavi Merkez Cami'nde görevli imam Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir, serinlemek girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdi. İmamları suda hareketsiz gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan imamlar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 imam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gedikli ve Özdemir'in cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybeden imam Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir'in göletteki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; gölete giren ikilinin yüzdükten bir süre sonra çırpınmaya başlayarak gözden kaybolduğu görülürken, çevredekilerin de yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Hayatını kaybeden imamlardan Gedikli'nin cenazesinin Trabzon'da, Özdemir'in ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Artvin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki İmam Gölette Boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Hamaney’in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı Hamaney'in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı

17:54
Aziz Yıldırım’ın takımdan göndereceği isimler belli oldu
Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu
17:40
Arda Turan, Ukrayna Premier Lig’de yılın teknik direktörü seçildi
Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi
17:36
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
16:55
Montella’ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
15:50
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu
ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
15:18
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 18:09:12. #7.13#
SON DAKİKA: İki İmam Gölette Boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.