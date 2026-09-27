İki otomobil Malatya Battalgazi'de çarpıştı, 1 kişi hastanede öldü, 3 kişi yaralandı

İki otomobil Malatya Battalgazi'de çarpıştı, 1 kişi hastanede öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Battalgazi'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hastanede hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mikail Akkuş idaresindeki 44 AEE 258 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 44 PV 080 plakalı otomobil, Fırıncılar Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Mikail Akkuş ve otomobillerdeki H.A, B.M.A. ile F.G, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan Akkuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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