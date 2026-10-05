İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı Adıyaman Kahta'daki kazada 5 kişi yaralandı. - Son Dakika
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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı Adıyaman Kahta'daki kazada 5 kişi yaralandı.

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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı Adıyaman Kahta\'daki kazada 5 kişi yaralandı.
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Adıyaman Kahta'da Kahta-Adıyaman kara yolunun 5'inci kilometresinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, jandarma soruşturma başlattı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Adıyaman kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet K.'nin (23) kullandığı 02 AGZ 051 plakalı otomobil ile Hanifi A. (47) yönetimindeki 63 AR 298 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ile araçlardaki Serkan U.(23), Türkan A. (41) ve Umut A. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı Adıyaman Kahta'daki kazada 5 kişi yaralandı. - Son Dakika
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