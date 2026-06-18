İki Ülke Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, Büyükelçi İnan ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğinin genişletilmesi konuları değerlendirildi.

Başbakan Zeydi, ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, yatırım alanında yeni fırsatların oluşturulmasının ortak ekonomik zorluklarla mücadele kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti.

Taraflar ayrıca, bölgede istikrar ve sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ile "çatışmaların yayılmasının ve savaşların genişlemesinin" önlenmesi konusunda koordinasyonun sürdürülmesinin önemini ele aldı.