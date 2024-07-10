İkinci el eşya mağazasında buzdolabı patlaması: 2 çalışan yaralandı

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İZMİT'te ikinci el eşya mağazasında bir buzdolabının motor kısmı çalışırken patladı, 2 çalışan yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki ikinci el eşya mağazasında meydana geldi. Mağazada kontrol edilmek amacıyla çalıştırılan buzdolabının motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan mağaza çalışanları Gülbey K. ve Ahmet S., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.