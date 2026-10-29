İkinci Kuvayımilliyeciler 29 Ekim'de Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü - Son Dakika
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İkinci Kuvayımilliyeciler 29 Ekim'de Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü

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İkinci Kuvayımilliyeciler 29 Ekim\'de Birinci Meclis\'ten Anıtkabir\'e yürüdü
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Kendini 'İkinci Kuvayımilliyeciler' olarak tanıtan grup, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan grup, mozole ziyaretiyle yürüyüşünü tamamladı.

(ANKARA) - Kendilerini "İkinci Kuvayımilliyeciler" olarak tanımlayan bir grup aydın, akademisyen, sanatçı ve demokratik kitle örgütü temsilcisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ulus'taki Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü.

DİSK Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, YARSAV Kurucu Başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, Prof. Dr. Ahmet Saltık, Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu, Prof. Dr. Özler Çakır, Kadın ve Mücadele Derneği Başkanı Hikmet Molu ve Tüm Öğretim Elemanları Derneği Genel Sekreteri Suay Karaman'ın da aralarında bulunduğu imzacılardan oluşan "İkinci Kuvayımilliyeciler" adlı grup, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Ulus'tan Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirdi.

"İkinci Kuvayımilliyeciler" çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kortej oluşturarak yürüdü.

Yürüyüş boyunca "Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler", "Yaşasın 29 Ekim", "Yaşasın Cumhuriyet", "Mustafa Kemal ölümsüzdür", "Ya istiklal ya ölüm, tam bağımsız Türkiye" ve "Bağımsızlık bizim karakterimiz" sloganları atıldı.

Yürüyüş, kalabalığın Anıtkabir'e ulaşarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret etmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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