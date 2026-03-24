İkiz Kız Kardeşler Kuyumcudan Hırsızlık Yaptı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, kuyumcudan 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan ikiz kız kardeşler, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesindeki kuyumcudan 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araştırmada, şüphelilerin G.Ş. (50) ve E.Ş. (50) isimli ikiz kız kardeşler olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Çalınan ziynet eşyaları ise kuyumcuya teslim edildi.