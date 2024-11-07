İklim Değişikliği Çalıştayı Muğla\'da Gerçekleşti

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Muğla'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölüdeniz Ortaokulu tarafından Birleşmiş Milletler Küresel Okullar Programı kapsamında "İklim Değişikliği Çocuk Çalıştayı" düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayın açılışında, Birleşmiş Milletler Küresel Okullar Programı (UN Global Schools Program) tanıtım sunumu yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, konuşmasında, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik yapılacaklar ve eğitimin bu konudaki önemine dikkati çekti.

MSKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Özerdem ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen katılımcılar da çalıştayda sunum yaptı.

Çalıştayda, çocukların iklim değişikliği konusundaki farkındalığını arttırmak amacıyla çeşitli paneller ve atölye çalışmaları yer aldı.

"Birlikte Neler Yapabiliriz?" konulu panelde, iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkileri, iklim adaleti, iklim ve çocuk hakları, çevre dostu alışkanlıklar, yapay zeka ile iklim değişikliğiyle mücadele stratejileri gibi konular ele alındı.

Çalıştayda, öğretmenler ve eğitimciler de deneyimlerini paylaşarak çözüm arayışında bulundu.

Etkinliğin sonunda katılımcılara sertifika verildi.