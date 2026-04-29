İklim Değişikliği Denizlerde Oksijen Kaybı ve Kirlilik Baskısını Artırıyor

29.04.2026 12:10
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde düzenlenen panelde uzmanlar, iklim değişikliğinin denizlerde oksijen kaybı, kirlilik ve tür kaybına yol açtığını belirterek, bilim temelli politikaların acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

MERSİN (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Çevre ve Tarım Haberleri Müdürlüğü Yeşilhat ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğinde düzenlenen 'Yeşilhat Akademi Buluşmaları'nda uzmanlar, iklim değişikliğinin denizlerde oksijen kaybı, kirlilik, tür kaybı ve karbon döngüsü üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirterek, acil, bilim temelli politika ihtiyacını vurguladı.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, küresel ısınmanın hafızasının okyanuslar olduğunu, atmosferdeki sıcaklık artışının büyük bölümünü denizlerin emdiğini ve bu etkinin uzun süre kalıcı hale geldiğini söyledi. Salihoğlu, denizlerde sıcaklık artışı, oksijen azalması ve asitlenmenin birbirine bağlı üç temel risk olduğunu belirterek, bugüne kadar dünya denizlerinde oksijenin yaklaşık yüzde 2 azaldığını, yüzyıl sonuna kadar bu kaybın yüzde 7'ye ulaşabileceğini ifade etti. Okyanus asitlenmesinin de kritik bir tehdit olduğunu vurgulayan Salihoğlu, deniz ekosistemlerini korumak için bilim temelli politikaların zorunlu olduğunu, öncelikli adımların deniz koruma alanlarının genişletilmesi, balıkçılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve kirliliğin azaltılması olduğunu kaydetti.

Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, kutuplardaki hızlı ısınma ve eriyen buzulların küresel karbon yutağını zayıflattığını belirterek, Marmara Denizi'nde oksijen ve kirlilik göstergelerinde iyileşme olmadığını, aksine baskının sürdüğünü söyledi. Doç. Dr. Arzu Karahan, artan deniz sıcaklıklarının deniz canlılarının dağılımı ve üreme döngülerini doğrudan etkilediğini, türlerin uyum sağlayamazsa göç etmek zorunda kaldığını ifade etti. Doç. Dr. Ekin Akoğlu ise deniz koruma alanları ve kıyı yönetimi politikalarının iklim farkında yaklaşımlarla yapılmadığını, koruma alanlarının dinamik ve iklim uyumlu şekilde güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

