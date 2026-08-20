İklim Değişikliği Grönland'daki Balina Türlerini Etkiliyor - Son Dakika
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İklim Değişikliği Grönland'daki Balina Türlerini Etkiliyor

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Grönland'da denizlerin ısınması, büyük balina türlerine yeni yaşam alanları sunarak ekosistemi değiştiriyor.

Grönland'ın doğusunda iklim değişikliğinin etkisiyle denizlerin ısınması ve buz örtüsünün azalmasının, daha önce bölgeye nadiren ulaşabilen büyük balina türlerine yeni yaşam alanları açtığı ve deniz ekosisteminde önemli değişimlere neden olduğu belirlendi.

Uluslararası araştırma ekibi, Grönland'da son 20 yılda deniz sıcaklığı ve buzul koşullarında yaşanan değişimleri inceledi.

İncelemeler sonucunda bilim insanları, geçmişte yoğun buz örtüsü nedeniyle Grönland'ın doğu sularına erişimi sınırlı olan kambur, oluklu ve mink balinalarının, su sıcaklıklarının yükselmesi ve buzulların erimesiyle bölgede daha sık görüldüğünü tespit etti.

Bölgenin söz konusu balina türleri için yeni yaşam alanlarına dönüştüğünü belirten araştırmacılar, balinaların bu sularda yoğun şekilde beslenmeye başlamasının Grönland'daki deniz ekosisteminde yaşanan büyük çaplı dönüşümün göstergelerinden biri olduğunu aktardı.

?Isınan denizler ekosistemi değiştiriyor

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan çevresel değişimlerin, Grönland'daki deniz ekosistemini hızla dönüştürdüğünü, besin zinciri ile avcı-av ilişkilerini önemli ölçüde değiştirdiğini kaydetti.

Araştırmacılar, balinaların beslendiği balık türlerinin de Grönland'ın doğu kıyılarına doğru yayıldığını, böylece bölgede yeni besin kaynaklarının ortaya çıktığını belirledi.

Çalışmanın başyazarı Grönland Doğal Kaynaklar Enstitüsünden Prof. Mads Peter Heide-Jorgensen, söz konusu balina türlerinin bölgede daha sık görülmesini "büyük bir ekolojik değişim" olarak nitelendirdi.

Söz konusu balina türlerinin değişen koşullara uyum sağladığını ifade eden Heide-Jorgensen, aynı durumun tüm Arktik canlıları için geçerli olmadığını vurguladı.

Heide-Jorgensen, "İklim değişikliği bazı türler için yeni fırsatlar yaratırken diğerlerinin yaşam alanlarını kaybetmesine neden olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları, "Frontiers in Marine Science" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İklim Değişikliği Grönland'daki Balina Türlerini Etkiliyor - Son Dakika

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