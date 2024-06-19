İklim Değişikliği Kırklareli'nde Kiraz Hasadını Geciktirdi - Son Dakika
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İklim Değişikliği Kırklareli'nde Kiraz Hasadını Geciktirdi

Kırklareli'nin meşhur Karahıdır kirazının hasat sezonu, iklim değişikliği nedeniyle gecikti. Hava şartlarından dolayı kiraz ağaçları geç çiçek açtı ve hasat bir ay gecikmeli yapıldı. Bu durum, verim ve kalite kayıplarına neden oldu. Kiraz üreticileri, aşırı sıcaklık ve mevsimsel sıkıntılar nedeniyle kirazların gelişimini olumsuz etkilendiğini belirtti. İklim değişikliği ayrıca diğer meyvelerin de rekoltesini düşürdü.

19.06.2024 12:17
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İklim değişikliği nedeniyle Kırklareli'nde tadıyla ünlü "Karahıdır kirazı"nın hasat sezonunu gecikti.

Her yıl mayıs ayında hassat edilen kiraz ağaçları hava şartlarından dolayı bu yıl geç çiçek açtı.

Buna bağlı olarak kirazda hasat bir ay gecikmeli yapılırken, verim ve kalite kayıpları yaşandı.

Karahıdır Mahallesi'nde 15 yıldır kiraz üretimi yapan Murat Kenan Gergi, AA muhabirine iklim değişikliğinin meyve ağaçlarında strese neden olduğunu söyledi.

Bazı ağaçların aşırı sıcaklık nedeniyle kuruduğunu ifade eden Gergi, hasat döneminin bir ay gerilediğini kaydetti.

Mevsimsel sıkıntıların yaşandığını dile getiren Gergi, kirazın güneşi çok sevdiğini ancak havaların 1 ay gecikmeli olarak ısındığını kaydetti.

Mayıs ayında son 2 yıldır gecelerin serin olmasının kirazın gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Gergi, "Akşam soğuk, sabahta sıcak olduğunda kiraz çatlıyor. Zaten bizim kirazımız geniş kalibreli. Sabah bir geliyorsun kiraz yarılmış. Önceki yıllarda mayısta kiraz kalmamıştı, bitmişti. Şimdi hazirana geldik hasat yeni başladı." dedi.

İklim değişikliğinin verim ve kaliteyi de etkilediğini bildiren Gergi, son yıllarda rekoltenin de düştüğünü kaydetti.

Aşırı sıcak nedeniyle ağaçların kendini korumaya almaya çalıştığını bildiren Gergi, "Korumaya alıyor meyve kendini, 'acaba bir şey olacak mı?' diye. Nasıl mont giyiyoruz üşümeyelim diye veya hırka atıyoruz üstümüze o da aynı korumaya alıyor kendini, o da gelişimi engelliyor. Biz ağacın etrafında döne döne olgunlarını topluyoruz. Diğerlerini bir gün sonra. Eskiden bir günde kiraz olurdu. Ama şu an olmuyor." diye konuştu.

Üretici Burak Demir de mayıs ayında ağaçlardaki meyve çiçeklerinin donmaması için ateş yaktıklarını, yazın ise aşırı sıcaklıkların meyveyi çatlattığını bildirdi.

Üreticilerin ne yapacağını bilemediğini ifade eden Demir, iklim değişikliğinin diğer meyveleride olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İklim Değişikliği Kırklareli'nde Kiraz Hasadını Geciktirdi - Son Dakika

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