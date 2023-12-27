 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İklim değişikliği nedeniyle çiftçilere geç ekim önerisi - Son Dakika
Üye Girişi

İklim değişikliği nedeniyle çiftçilere geç ekim önerisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle çiftçilere tarım ürünlerini daha geç ekmeleri önerisinde bulundu. Başer, iklim değişikliğinin tarım sektörünü doğrudan etkilediğini belirterek, ekim yapacak üreticilerin bilinçli hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İklim değişikliği nedeniyle çiftçilere geç ekim önerisi
27.12.2023 - 09:27,
Abone Ol

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle çiftçilere tarım ürünlerini daha geç ekmeleri önerisinde bulundu.

Başer AA muhabirine, iklim değişikliğinin en büyük çevresel felaket olduğunu ve etkilerinin giderek arttığını söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerinin son yıllarda daha fazla hissedildiğini aktaran Başer, çiftçilerin değişen iklime uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Başer, son yıllarda yağış rejimindeki değişikliklerin üreticiler tarafından da dikkatle takip edildiğini belirterek, "Küresel iklim değişikliğinin etkisini son 5 yıldır daha fazla görüyoruz. 5 yıl önce üreticilere kasımın ilk haftasında ekim yapmalarını öneriyorduk. Ancak 5 yıldır küresel iklim değişikliğinin etkisini ülkemizde çok net görmeye başladık. Üreticiler ekimlerini kuraklık nedeniyle mecburen geriye kaydırmak zorunda kaldı." dedi.

Başer, iklim değişikliğinin, suyun en yoğun kullanıldığı tarım sektörünü doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Ekim yapacak üreticilerin bilinçli hareket etmesinin önemli olduğunu belirten Başer, "Üreticiler 5 santimetre derinlik yerine yüzeye daha yakın ekim yapabilirler. Hatta buğday ekilecekse makine yerine elle serpme yöntemi tercih edilebilir. Burada dikkat edilecek konu ekim sırasında tohumun yüzde 10 arttırılması olacak. Bu dönemde tohumun bir kısmında çimlenme sorunu olabilir. Özellikle kardeşlenmede azalmalar bekleyeceğimiz için atılacak tohumun artırılması önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Üretim, Çiftçilik, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim değişikliği nedeniyle çiftçilere geç ekim önerisi - Son Dakika


10:22
Eski dostlar bu kez karşı karşıya geldi! İşte 7 gollü çılgın maçın kazananı Eski dostlar bu kez karşı karşıya geldi! İşte 7 gollü çılgın maçın kazananı
10:17
Sinan Oğan'ın Londra'daki yemek fotoğrafı tartışma yarattı Sinan Oğan'ın Londra'daki yemek fotoğrafı tartışma yarattı
09:42
Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların 'işkence' anıları tüyler ürpertiyor Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların "işkence" anıları tüyler ürpertiyor
09:32
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12
Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06
Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05
Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14
Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi

Son Dakika
10:22 Eski dostlar bu kez karşı karşıya geldi! İşte 7 gollü çılgın maçın kazananı
10:17 Sinan Oğan'ın Londra'daki yemek fotoğrafı tartışma yarattı
09:42 Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların "işkence" anıları tüyler ürpertiyor
09:32 Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12 Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06 Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05 Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14 Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10 İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 10:32:33. #1.12#
SON DAKİKA: İklim değişikliği nedeniyle çiftçilere geç ekim önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement