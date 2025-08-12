İklim Değişikliği Tropikal Kuşları Tehdit Ediyor

Yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliği ve aşırı sıcaklar, 1950'den bu yana tropikal kuş türlerinin sayısında yaklaşık yüzde 40'lık azalmaya neden oldu.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi ile İspanya'daki Barcelona Supercomputing Merkezi tarafından yürütülen ortak çalışma kapsamında, 1950 ile 2020 yılları arasında dünya genelinde 3 bin kuş türünün popülasyon değişimleri incelendi.

İstatistiksel modelleme ile olağan dışı hava olayları sonrası kuş türlerinin sayısındaki değişimi analiz eden araştırmacılar, iklim değişikliğinin türler üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Çalışmada, tropikal bölgelerde yaşayan kuşların, ılıman iklimdeki türlere kıyasla sıcak hava dalgaları gibi hava olayları ile kuraklık ve sel gibi afetlere karşı daha hassas olduğu ortaya konuldu.

Aşırı hava olaylarının kuşların üreme oranlarını düşürdüğü, üreme alışkanlıklarını değiştirdiği belirlenen araştırmada, bunun hem genç hem de yetişkin kuşların ölümüne yol açtığı da tespit edildi.

Çalışmada, iklim değişikliği kaynaklı uzun süreli ve aşırı sıcaklar nedeniyle tropikal kuş popülasyonunun genelinde yüzde 40'lık düşüş saptandı.

Avustralya'nın kuzeyindeki bölgelerde sıcak hava dalgaları, kurak dönemler ve yangınların giderek arttığı vurgulanan araştırmada, bu bölgelerdeki kuru ve tropikal savanalarda yaşayan kuşların, su kaynaklarının değişkenliği nedeniyle risk altında olduğu belirtildi.

Çalışmada, ayrıca arazi temizliği, avcılık ve yaşam alanı tahribatı gibi insan faaliyetlerinin de kuş popülasyonunda düşüşe neden olan faktörler arasında olduğu ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Ecology & Evolution" dergisinde yayımlandı.