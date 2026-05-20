İklim Fonları Üç Katına Çıkacak

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birleşmiş Milletler iklim fonlarından sağlanan kaynağı 2030'a kadar üç katına çıkarmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, Danimarka'nın ev sahipliğinde, küresel iklim kriziyle mücadele, emisyon azaltım hedefleri ve COP31 zirvesi öncesi yol haritasının değerlendirildiği Kopenhag İklim Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard moderatörlüğünde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Kurum, elektrifikasyonun önemine işaret etti.

COP31 Başkanlığı olarak küresel bir tartışma başlatmak istediklerini, Antalya'da buna ilişkin bir adım atmayı hedeflediklerini belirten Kurum, "Bugün nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si elektrikle karşılanıyor. Bu oranı mümkün olduğunca artırmayı hedeflemeliyiz. Hem elektrik üretimini karbonsuzlaştırmak hem de elektrifikasyonu aslında hayatın her alanına yaymak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

COP31 Eylem Gündemi'nin öncelikli konuları arasında temiz enerji, temiz pişirme, dirençli şehirler ve sanayinin karbonsuzlaştırılması olduğunu anımsatan Kurum, bu konuda Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ve Küresel Yenilenebilirler İttifakı gibi kuruluşlarla çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

COP31 hazırlıkları kapsamında iklim eylemine farklı taraflardan katkı sunulmasına açık olduklarının altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"Sürecin tarafların öncülüğünde ilerleyen yapısına saygı göstererek, müzakereler dışında da verimli diyaloglar yürütebileceğimiz alanların bulunmasının kritik olduğuna inanıyoruz. Küresel İklim Eylem Gündemi'nin yeni modeli kapsamında, pratik çözümler üzerinde işbirliği yapılabilecek forumlar olacaktır. Tüm paydaşlarımıza Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin finansmanını güvence altına alma çağrısında bulunuyoruz. Ulusal yol haritalarının, kolektif eylemin ve Paris mekanizmasının temel yapı taşları olduğunu düşünüyoruz. En büyük etkinin yaratılabilmesi için bu yol haritalarının BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sınırlarında kalması ve Ulusal Katkı Beyanları (NDC) olarak sunulması, bunlara İki Yıllık Şeffaflık Raporlarının (BTR) eşlik etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ulusal Uyum Planlarını çok önemsiyoruz. Yol haritalarının sistemi güçlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz."

"İklim değişikliğine uyumu artıracak adımlar atmak istiyoruz"

Bakan Kurum, COP31'de önemli başlıklardan birinin iklim finansmanı olacağını belirtti.

Gelişmekte olan dünyaya yönelik iklim finansmanını ölçeklendirmek için atılabilecek pratik adımlara bakacaklarını aktaran Kurum, "Bunu küresel uygulama hızlandırıcısı, ilave bir mekanizma ve Bakü'den Belem'e Yol Haritası'nın tavsiyelerini hayata geçirmek üzere tüm aktörlerle birlikte çalışarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

COP31'in, uluslararası özel sektör aktörlerinin iklim finansmanını harekete geçirmek için işbirliği yapabileceği bir yer olmasını istediklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Donörleri, 300 milyar dolarlık Bakü Finansman Hedefi kapsamındaki taahhütleri konusunda sorumlu tutacağız. COP31 sonunda 300 milyarlık taahhütten ne gerçekleşmiş bunu görmek, ölçmek istiyoruz. Bunu uygulama mekanizmasıyla gelişmekte olan ülkelere destek olarak verip, oradaki iklim değişikliğine uyumu artıracak adımlar atmak istiyoruz. İmtiyazlı ve hibe temelli kamu finansmanı özellikle ekonomisi gelişmekte olan ülkelerin uyum sağlayabilmesi, direnç inşa edebilmesi ve kayıp-zarara yanıt verebilmesi için elzem olacaktır. Erişilebilirliği artırmak için finans kuruluşlarıyla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu amaçla, Birleşmiş Milletler iklim fonlarından sağlanan kaynağı 2030'a kadar üç katına çıkarmaya çalışacağız."

"Enerji dönüşümü sürecin merkezinde yer alıyor"

Bakan Kurum, COP31'de Yeşil İklim Fonu'nun iklim hedeflerini desteklemekte önemli bir yeri olduğuna işaret etti.

Yeşil İklim Fonu'nun bu yıl yeniden kaynağa ulaşmasının kritik önem taşıdığını vurgulayan Kurum, ayrıca gelişmiş ülkelerin, Bakü Finansman Hedefine düşen adil paylarını nasıl karşılayacaklarını göstermek üzere bu yıl, ilk iki yıllık bildirimlerini COP başkanlığına sunmaları gerektiğini belirtti.

Kurum, toplantının sonunda yaptığı konuşmada ise Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılına girdik ve önemli ilerleme kaydediyoruz. Bugün artık çok net bir noktadayız. İklim rejiminin temel meselesi artık yalnızca yeni hedefler açıklamak değil, mevcut taahhütleri sahada somut sonuçlara dönüştürmektir. Bu nedenle küresel iklim rejiminin açık şekilde yeni bir uygulama dönemine girdiğini söylüyoruz, buna inanıyoruz. Bugün mevcut azaltım seviyesiyle uygulama kapasitesi arasındaki boşluğun hızla kapatılması gerektiği çok açıktır. Bu noktada ulusal katkı beyanlarını yalnızca politika belgeleri olarak değil, uygulanabilir dönüşüm yol haritaları olarak ele almak zorundayız. Çünkü artık ihtiyaç duyduğumuz şey daha güçlü uygulama, daha güçlü işbirliği ve daha somut sonuçlardır. Özellikle enerji dönüşümü bu sürecin merkezinde yer almaktadır. Çünkü emisyonların işte yüzde 70'e yakını enerji kaynaklı."

Açılış toplantısında, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart da birer konuşma yaptı.