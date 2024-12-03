İklim İçin Protokol İmzalandı

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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) arasında iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanında "İklim Çalışmaları Merkezi" protokolü imzalandı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu ile KTO Yönetim Kurulu üyeleri Erol Sırıklı, Latif Başkal ve Ahmet Emre Sönmez katıldı.

Burada konuşan Başkan Gülsoy, AGÜ ile güçlerini birleştirerek şehre ve ülkeye değer katacaklarını belirtti.

Rektör Yılmaz ise kurulacak merkezin iklim değişikliğine bilimsel yaklaşımla çözüm üretmek için önemli bir platform olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, bölgesel ve ulusal düzeyde iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek, sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Çalışmayla Kayseri'nin iklim değişikliğiyle ilgili risklerini azaltmak hedeflenirken enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarda gerçekleştirilecek.