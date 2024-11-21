İklim Krizi: Bosna Hersek Ekonomisi Tehlikede - Son Dakika
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İklim Krizi: Bosna Hersek Ekonomisi Tehlikede

Dünya Bankası, iklim değişikliğinin Bosna Hersek ekonomisini 2050'ye kadar %14 daraltabileceğini açıkladı.

21.11.2024 12:34
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SARAYBOSNA, 21 Kasım (Xinhua) -- Dünya Bankası Grubu'nun Bosna Hersek Ülke İklim ve Kalkınma Raporu'na göre, iklim kaynaklı afetler Bosna Hersek ekonomisini 2050 yılına kadar yüzde 14'e kadar küçültebilir.

Çarşamba günü yayımlanan rapor, iklim değişikliğinin artan etkilerini hafifletmek için Bosna Hersek'in önümüzdeki 10 yıl içinde 6,8 milyar ABD doları yatırım yapması gerektiği konusunda uyarıyor.

Rapora göre sel felaketleri, iklim kaynaklı afetlerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. Bu durum, afetlere karşı dayanıklılığı ve ekonomik büyümeyi artırmak için taşkın yatağı restorasyonu ve turbalık alanların korunması gibi doğa temelli çözümlere duyulan ihtiyacın önemini vurguluyor.

İklim değişikliğinin, Bosna Hersek'in ekonomik istikrarı ve kamu sağlığı için bir tehdit oluşturduğunu belirten Dünya Bankası Bosna Hersek ve Karadağ Ülke Müdürü Christopher Sheldon, ülkede yakın zamanda yaşanan yıkıcı sel felaketinin eylemsizlik sonucu olduğunu vurguladı.

Rapor, başta sellerin önlenmesi olmak üzere iklim adaptasyonuna zamanında yapılacak yatırımların Bosna Hersek ekonomisini önemli ölçüde koruyabileceğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua

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