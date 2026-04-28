İklim Krizi Enerji Sistemlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İklim Krizi Enerji Sistemlerini Tehdit Ediyor

28.04.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Levent Aydın, iklim kaynaklı tehlikelerin enerji üretiminden iletim hatlarına kadar tüm altyapıyı etkilediğini belirterek, önlem alınmazsa yıkıcı afetlere dönüşebileceği uyarısında bulundu.

ABD ve İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji arz güvenliğine odaklandığı dönemde, iklim krizi artık günümüzün somut bir gerçeği olarak ortaya çıkıyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın, sel, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi iklim tehlikelerinin önlem alınmadığında hızla afete dönüşebileceğini söyledi.

Enerji üretiminden iletim hatlarına kadar tüm sistemlerin iklim krizinden etkilendiğini vurgulayan Aydın, aşırı sıcaklıkların güneş ve rüzgar santrallerinde verim kaybına yol açtığını, termik santrallerde de her derece sıcaklık artışında üretim kaybı yaşandığını belirtti. İletim hatlarında ise sıcaklık kaynaklı aşırı yüklenme trafo patlamalarına neden oluyor.

Kuraklığın hidroelektrik üretimini ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Aydın, 2025 yılında üretimin 57-58 teravatsaat seviyelerine düştüğünü, bunun 20 teravatsaatlik bir kayıp anlamına geldiğini söyledi. Türkiye'nin İklim Kanunu'nun enerji tesislerinde iklim risklerinin hesaplanmasını zorunlu kıldığını belirten Aydın, erken uyarı sistemleri ve dayanıklılık artırıcı önlemlerin kritik önemde olduğunu vurguladı.

Elektrik kesintilerinin ekonomik kayıpların yanı sıra hastane gibi kritik tesislerde ciddi sosyoekonomik sonuçlar doğuracağını ifade eden Aydın, kurumlar arası koordinasyonun hayati olduğunu belirtti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çeken Aydın, iklim uyumu konusunda zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim Krizi Enerji Sistemlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti 3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti
Seda Sayan, Selena Gomez’in kocasını diline doladı Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu 6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü: 14 ölü Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye göndermeler devam ediyor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeler devam ediyor
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

14:49
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’dan ilk sözler
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı kızışıyor Saran’ın koltuğuna tam üç isim talip
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 15:16:14. #7.12#
SON DAKİKA: İklim Krizi Enerji Sistemlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.