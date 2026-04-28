İklim Krizi Enerji Sistemlerini Tehdit Ediyor

ABD ve İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji arz güvenliğine odaklandığı dönemde, iklim krizi artık günümüzün somut bir gerçeği olarak ortaya çıkıyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın, sel, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi iklim tehlikelerinin önlem alınmadığında hızla afete dönüşebileceğini söyledi.

Enerji üretiminden iletim hatlarına kadar tüm sistemlerin iklim krizinden etkilendiğini vurgulayan Aydın, aşırı sıcaklıkların güneş ve rüzgar santrallerinde verim kaybına yol açtığını, termik santrallerde de her derece sıcaklık artışında üretim kaybı yaşandığını belirtti. İletim hatlarında ise sıcaklık kaynaklı aşırı yüklenme trafo patlamalarına neden oluyor.

Kuraklığın hidroelektrik üretimini ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Aydın, 2025 yılında üretimin 57-58 teravatsaat seviyelerine düştüğünü, bunun 20 teravatsaatlik bir kayıp anlamına geldiğini söyledi. Türkiye'nin İklim Kanunu'nun enerji tesislerinde iklim risklerinin hesaplanmasını zorunlu kıldığını belirten Aydın, erken uyarı sistemleri ve dayanıklılık artırıcı önlemlerin kritik önemde olduğunu vurguladı.

Elektrik kesintilerinin ekonomik kayıpların yanı sıra hastane gibi kritik tesislerde ciddi sosyoekonomik sonuçlar doğuracağını ifade eden Aydın, kurumlar arası koordinasyonun hayati olduğunu belirtti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çeken Aydın, iklim uyumu konusunda zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini ekledi.