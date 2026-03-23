İklim Krizi: WMO'dan Şoke Eden Rapor

23.03.2026 14:28
Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim dengesizliğini ve 2025'in rekor sıcaklığını açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim sisteminin "tarihte hiç olmadığı kadar dengesiz hale geldiği" uyarısında bulundu.

WMO tarafından yayımlanan "Küresel İklimin Durumu 2025" raporuna göre, 2015-2025 dönemi en sıcak 11 yıl olarak kayda geçti.

2025'te ise sanayi devrimi öncesi döneme kıyasla hava sıcaklığı yaklaşık 1,43 derece daha sıcak ölçülerek en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl oldu.

Aşırı sıcaklar, şiddetli yağışlar ve tropikal fırtınalar gibi aşırı hava olayları dünya genelinde büyük yıkım ve aksamalara yol açtı, bu da birbirine bağlı ekonomik ve sosyal sistemlerin kırılganlığını ortaya koydu.

Ayrıca Dünya'nın iklim sistemi "şimdiye kadar gözlemlenen en dengesiz haliyle" kayıtlara geçti.

Rapora göre okyanuslar ısınmaya devam ederken, son 20 yılda dünya genelinde insanların yıllık kullandığı enerjinin yaklaşık 18 katına eşdeğer ısıyı emiyor.

Aynı dönemde buzulların erimesi hızlanırken, Arktik deniz buzu rekor seviyelere yakın düşük düzeylere indi, Antarktika'da ise üçüncü en düşük seviyeye geriledi.

İlk kez "Dünya'nın enerji dengesizliği" temel iklim göstergesi olarak öne çıktı. Bu dengesizlik, son 20 yılda belirgin şekilde artarak 2025'te rekor seviyeye ulaştı. Bu da Dünya'nın uzaya yaydığından daha fazla enerjiyi tutması anlamına geliyor.

"Tüm iklim göstergeleri kırmızı alarm veriyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bulgulara ilişkin açıklamasında, "Gezegenimiz sınırlarının ötesine itiliyor. Tüm iklim göstergeleri kırmızı alarm veriyor. İnsanlık son 11 en sıcak yılı yaşadı. Bu artık tesadüf değil, harekete geçme çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo da beşeri faaliyetlerin doğal dengeyi giderek daha fazla bozduğunu ve bu sonuçlarla binlerce yıl yaşamaya devam edileceğini vurgulayarak "2025'teki aşırı hava olayları, binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin etkilenmesine ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplara yol açtı." dedi.

Kaynak: AA

