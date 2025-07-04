İklim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yaymlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İklim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yaymlandı

04.07.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da yapılan sempozyumda, iklim değişikliğiyle mücadele için öneriler paylaşıldı.

Trabzon Kent Konseyi tarafından organize edilen "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu Düzenleme Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 24-25 Haziran'da düzenlenen sempozyumda 8 oturum gerçekleştirildiği, 21 konuşmacının katılımcılara bilgi sunduğu belirtildi.

Sempozyuma yaklaşık 800 kişinin iştirak ettiği bildirilen açıklamada, iklim krizi ile mücadelenin bilimsel ve bütüncül politikalarla, toplumsal seferberlik anlayışıyla başarıya ulaşabileceği vurgulandı.

İklim ve afet politikalarını uygulayan politika yapıcılara önerilerin de yer aldığı açıklamada, "2053 net sıfır emisyon hedefine hizmet eden, bilime dayalı, kararlı ve şeffaf, ulusal ve yerel eylem planları acilen hayata geçirilmelidir. Bu planlarda iklim kaynaklı göçün yönetilmesine ve yerinden edilen kişilerin haklarının korunmasına yönelik stratejiler mutlaka yer almalıdır. Su verimliliği seferberliği gibi girişimler güçlendirilerek yaygınlaştırılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yerel yönetimlere ve ilgili kamu kurumlarına su kaynaklarının korunması, atık suyun geri kazanımı, iklim dirençli altyapıların oluşturulması, risk haritalarının güncellenmesi ve doğa tabanlı çözümlerin uygulanması tavsiye edildi.

Kentlerin iklim eylem planları hazırlanırken göç ve sosyal kırılganlık analizlerinin de sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, iklim değişikliğine bağlı sağlık risklerini izlemek, erken uyarı sistemleri kurmak ve sağlık altyapısını iklim krizine dirençli hale getirmek için halk sağlığı merkezlerinin önleyici stratejiler geliştirmesi gerektiği kaydedildi.

Akademi, bilim dünyası ve sivil toplum kuruluşlarına da çağrı yapılan açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"İklim değişikliğinin yerel ve bölgesel etkilerine yönelik disiplinler arası çalışmalar artırılmalı, uyum ve azaltım için yenilikçi teknolojiler ve politikalar geliştirilmeli ve sonuçlar karar alıcılarla etkin bir şekilde paylaşılmalıdır. Toplumsal farkındalığın artırılmasında, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasında ve politika süreçlerinin takibinde aktif rol oynamaya devam etmelidirler."

İklim değişikliği ve suyun önemine ilişkin çeşitli tespit ve önerilerin paylaşıldığı açıklamada, vatandaşların tüm kaynakları verimli kullanmalarının, atığı azaltmalarının ve doğa dostu tüketim alışkanlıkları edinmelerinin öneminin de altı çizildi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Kent Konseyi, trabzon, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yaymlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
Albüm lansmanında arabanın içinden kalabalığa ateş açtı: 4 ölü, 14 yaralı Albüm lansmanında arabanın içinden kalabalığa ateş açtı: 4 ölü, 14 yaralı
Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu
Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Silivri’de orman yangını Alevlere müdahale devam ediyor Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar

12:05
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
11:04
Sahte diploma iddianamesi hazır İşte İmamoğlu için istenen ceza
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
18:42
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam
18:32
Timur Cihantimur’un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
Timur Cihantimur'un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
17:49
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
17:49
AK Partili Güler’i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir
AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
17:49
ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor
ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor
17:47
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor 96 basamakla çıkılıyor
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor; 96 basamakla çıkılıyor
17:25
Bodrum’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Bodrum'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
17:10
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
17:09
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli’den 7.4’lük deprem uyarısı
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 13:31:25. #7.11#
SON DAKİKA: İklim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yaymlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.