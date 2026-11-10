İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile görüştü.

Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.

Kabulde iki ülke arasında yapılan anlaşmayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imzaladı.

Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.