İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Endonezya "sosyal ormancılığı güçlendirmeyi" sürdürecek - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Endonezya "sosyal ormancılığı güçlendirmeyi" sürdürecek

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Endonezya Devlet Başkanlığı İklim Değişikliği ve Enerjiden Sorumlu Özel Temsilcisi Hashim Djojohadikusumo, ülkesinin ulusal düzeyde izlediği "FOLU Net Sink 2030" iklim girişimi sayesinde "sosyal ormancılığı güçlendirmeye" devam edeceklerini bildirdi.

Endonezya Devlet Başkanlığı İklim Değişikliği ve Enerjiden Sorumlu Özel Temsilcisi Hashim Djojohadikusumo, ülkesinin ulusal düzeyde izlediği "FOLU Net Sink 2030" iklim girişimi sayesinde "sosyal ormancılığı güçlendirmeye" devam edeceklerini bildirdi.

Djojohadikusumo, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde ülkesinin izlediği iklim politikaları ile beklentilerine ilişkin konuştu.

Endonezya'nın 2060 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçladığını kaydeden Djojohadikusumo, ülkesinin ulusal düzeyde izlediği "FOLU Net Sink 2030" iklim girişimi doğrultusunda "birincil ormanları korumayı" hedeflediklerini söyledi.

Djojohadikusumo, "Taahhüdümüz evde başlıyor. Gıda öz yeterliliğine ulaşma çabamızda, birincil ormanları kullanmamaya karar verdik ve onları korumaya güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Endonezya sosyal ormancılığı güçlendirmeye devam edecek." dedi.

Djojohadikusumo, BM'nin 2027–2036 dönemini "Ağaçlandırma ve Yeniden Ormanlaştırma 10 Yılı" ilan etmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Bu konudaki çalışmalarının doğal ekosistemleri koruması gerektiğini ve sürdürülebilir finansmanın ihtiyaçlara yanıt vermesi gerektiğini söyleyen Djojohadikusumo, "Toplumlar, yaşamlarını sürdürmek için bağımlı oldukları ormanların korunmasında birer ortak olmalı." dedi.

Bu alanda "başarının yeni duyurularla değil, korunan ormanlar ve sağlanan finansmanla ölçülmesi" gerektiğini kaydeden Djojohadikusumo, ülkesinin ortak taahhütleri somut eyleme dönüştürmek için tüm ortaklarıyla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

"Sosyal ormancılık ve restorasyon"

Endonezya'nın "Orman ve İklim Liderleri Ortaklığı'na" katılmayı hedeflediğini anlatan Djojohadikusumo, bu ortaklık aracılığıyla "sosyal ormancılık ve restorasyon" konularında deneyimlerini paylaşacaklarını dile getirdi.

Djojohadikusumo, "2030 Orman Küresi'ne yönelik finansman, güvenilir karbon piyasaları ve sürdürülebilir geçim kaynakları konularında işbirliğimizi genişleteceğiz." dedi.

COP31 Antalya

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı, 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Sözleşmeye taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren konferans, 20 Kasım'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne ise 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 liderin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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