İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Özbekistan: Orta Asya İklim Entegrasyonu Modeli'nin geliştirilmesini öneriyoruz - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Özbekistan: Orta Asya İklim Entegrasyonu Modeli'nin geliştirilmesini öneriyoruz

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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Özbekistan: Orta Asya İklim Entegrasyonu Modeli\'nin geliştirilmesini öneriyoruz
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iklim değişikliğiyle mücadelede bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Orta Asya ülkelerinin ortak hareket etmesini sağlayacak İklim Entegrasyonu Modeli'nin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iklim değişikliğiyle mücadelede bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Orta Asya ülkelerinin ortak hareket etmesini sağlayacak İklim Entegrasyonu Modeli'nin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Mirziyoyev, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamındaki yüksek düzeyli oturumda konuştu.

Zirveye ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Mirziyoyev, konferansın başarılı şekilde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hiçbir ülkenin iklim sorunlarına tek başına çözüm bulamayacağını vurgulayan Mirziyoyev, "Orta Asya'da buzulların erimesi, su kıtlığı ve kuraklık gibi tehditler giderek artıyor. Ortak tehditler, bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesini gerektiriyor. Bu nedenle Orta Asya İklim Entegrasyonu Modeli'nin geliştirilmesini öneriyoruz." dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı, söz konusu model kapsamında bilgi paylaşımı, teknoloji ve finansman olmak üzere üç temel alanda bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini teklif etti.

Bilgi paylaşımı alanında Dünya Meteoroloji Örgütünün desteğiyle iklim risklerine ilişkin veri paylaşım altyapısının oluşturulması gerektiğini belirten Mirziyoyev, doğal afetlere karşı erken uyarı sistemlerinin kurulmasını ve uzun vadede ortaya çıkan iklim risklerinin ortak mekanizmalarla izlenmesini önerdi.

Teknolojik işbirliğinin önemine değinen Mirziyoyev, yeşil teknolojilerin toprakların iyileştirilmesi, kurak bölgelerde karbon tutulması ve toz ile kum fırtınalarıyla mücadelede kullanılabileceğini ifade ederek, Orta Asya'da her yıl düzenlenen "Eco Expo" fuarını bölgenin ihtiyaçlarına uygun çevreci çözümler geliştiren kalıcı bir yatırım ve teknoloji platformuna dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Finansman konusunda ise Orta Asya'nın yerel koşullarına uygun sürdürülebilir kaynaklara ihtiyaç duyduğunu aktaran Mirziyoyev, kalkınma bankaları ve uluslararası fonlarla işbirliği içinde imtiyazlı hibeler ile kurak bölgelere yönelik finansman mekanizmalarının geliştirilmesini teklif etti.

Özbekistan, 2035'e kadar emisyonları yüzde 50 azaltmayı hedefliyor

Özbekistan'ın iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabaları desteklediğine işaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı, ülkesinin kalkınma modelini yeşil teknolojiler ve doğal kaynakların verimli kullanımı üzerine inşa ettiğini söyledi.

2035'e kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı hedeflediklerini belirten ve ülkesinin yenilenebilir enerji yatırımlarına değinen Mirziyoyev, gelecek dört yılda ülkenin enerji kaynakları içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 54'e çıkaracaklarına dikkat çekti.

Su tüketimi 10 yılda neredeyse yarıya indirildi

Su kaynaklarının verimli kullanımına öncelik verdiklerini vurgulayan Mirziyoyev, son 10 yılda ekonomideki su tüketiminin neredeyse yarıya indirildiğini, su havzalarından çekilen miktarın ise yüzde 20 azaltıldığını belirtti. Mirziyoyev, sulanan tarım arazilerinin yüzde 60'ında su tasarrufu sağlayan teknolojilerin uygulandığını aktardı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı, Özbekistan'ın gelecek yıldan itibaren Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu'nun dönem başkanlığını üstleneceğini anımsatarak, sınır aşan su havzalarının yönetimi konusunda sorumluluk almaya hazır olduklarını bildirdi.

Ülkede orman alanlarının 6 milyon hektar artırıldığını, bunun üçte birinin Aral Gölü çevresinde bulunduğunu kaydeden Mirziyoyev, ayrıca 3 milyar doları aşan yatırım öngören atık yönetimi stratejisinin uygulamaya konulduğunu söyledi.

Mirziyoyev, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasına önem verdiklerini belirtirken, çocuklara anaokulundan başlayarak su tasarrufu, ağaçların korunması ve çevre temizliği konularında eğitim verildiğini anlattı.

Konferansa katılan ülkeler ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan Mirziyoyev, "İklim Entegrasyonu Modeli'nin somut projelerle geliştirilmesine katkı sağlamaya ve bu modeli diğer ilgili bölgelerde de uygulamaya davet ediyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin insani görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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