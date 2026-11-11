İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, COP31'de uygulama odaklı yaklaşıma öncülük ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin uluslararası platformlarda kendi tezleriyle öne çıktığını, COP31'de ise alınan kararların sahada uygulanmasının öncelikli gündem olduğunu belirtti.

Büyükgümüş, COP31 kapsamında AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca "Yeşil Bölge"de düzenlenen "Dün Modern Dünyanın Kuruluşu, Bugün İklim Krizi" başlıklı konferans sonrası AA muhabirine, Türkiye'nin son dönemde uluslararası alanda üstlendiği ev sahipliklerinin ülkenin küresel meselelerdeki etkinliğini ortaya koyduğunu söyledi.

NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, Diplomasi Forumu ve COP31 gibi organizasyonların Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki konumunu gösterdiğini ifade eden Büyükgümüş, "Bugün insanlığın karşılaştığı güvenlikten bölgesel işbirliğine, uzay çalışmalarından iklim politikalarına kadar ne varsa hepsinde sözü olan, iddiası olan, gündemi olan bir Türkiye'nin olduğunu ve tartışmaların Türkiye'nin tezlerinin içerisinde bulunduğu, Türkiye'nin ev sahipliği şeklinde yapıldığını gözlemliyoruz." diye konuştu.

Büyükgümüş, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin son 25 yılda ortaya konulan insandan ve adaletten yana güçlü bir uluslararası ilişkiler ve düzen anlayışının yansıması olduğunu vurgulayarak, bu yaklaşımın uluslararası toplantılardaki ev sahipliğiyle de kendini gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin her uluslararası platformda kendi tezlerini anlattığına dikkati çeken Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Uzayın meselelerini konuşurken de iklim politikalarını konuşurken de barış ve güvenlikten bahsederken de bölgesel gelişmeleri ele alırken de Türkiye'nin tezlerinin olmadığı hiçbir masa yok ve tüm bu toplantılarda Türkiye'nin merkezinde olduğu bir tartışma yürütülüyor. Biz bunu çok değerli buluyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği adalet çağrısına tüm konu başlıklarında bizim ele aldığımız, her birinde tezlerimizi bu adalet çağrısıyla gerekçelendirdiğimiz yeni bir düzen öneriyoruz ve bu arka arkaya gerçekleşen toplantıların da buradaki başarımıza kuvvetle işaret ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

"COP31'de uygulamaya dönük yaklaşımlar ağırlık kazanıyor"

Büyükgümüş, Birleşmiş Milletler sisteminin en fazla eleştirilen yönlerinden birinin alınan kararların uygulamada yeterli karşılık bulmaması olduğuna değinerek, uluslararası kurumların yeniden yapılandırılması gerektiğine işaret etti.

Birleşmiş Milletlerin mazlumlardan ve insanlıktan yana yeniden şekillenmesi gerektiğini aktaran Büyükgümüş, Türkiye'nin, COP31 başkanlığında da bu anlayış doğrultusunda bir süreç yürüttüğünü bildirdi.

COP31'in öne çıkan yönünün uygulamaya dönük tartışmalara ağırlık vermesi olduğunu anlatan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"İlk defa COP31 zirvesinde Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve başkanlık ettiği bu süreçte uygulamaya dönük yaklaşımların ağırlıklı olduğu bir süreç yürütüyoruz. Kararları alıyoruz ama sahadaki bunun uygulama karşılığı ne? Şimdiye kadar verdiğimiz kararlar ne gibi tesirler oluşturdu? Burada bir karar verirken hangi ölçülerle yeniden bunları tartışmamız lazım? Tüm bunları ele alan bir yaklaşım içerisindeyiz."

COP31'de sahadaki uygulayıcıların, sivil toplum kuruluşlarının ve akademinin de sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu belirten Büyükgümüş, bu yaklaşımın Türkiye'nin uluslararası iklim politikalarına katkısını ortaya koyduğunu ifade etti.

"İnsanı mutlak tüketici gören anlayışı terk etmeliyiz"

Büyükgümüş, ekonomi politikalarının insanı yalnızca tüketici olarak değerlendiren bir anlayıştan uzaklaşması gerektiğini vurgulayarak, insanı merkeze alan bir yaklaşımın günlük yaşamdan devletlerin kararlarına kadar bütün alanlarda benimsenmesi gerektiğini söyledi.

İnsanların tüketim alışkanlıkları üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmadığını bildiren Büyükgümüş, fikir üreten dar bir grubun belirlediği kalıpların geniş kitleler tarafından tüketildiği bir anlayışın değişmesi gerektiğini kaydetti.

Büyükgümüş, COP31 kapsamında farklı kesimlerin uygulama odaklı tartışmalara katılmasının bu dönüşüme katkı sağlayacağına işaret ederek, "İnsanı mutlak tüketici gören bir anlayışı terk edip insana dair ne kadar değer varsa, insanın bunu mutlak oluşturan bir aktör olarak yeniden tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin tarihsel ve kültürel birikiminin bu dönüşümde önemli katkılar sunabileceğine dikkati çeken Büyükgümüş, "Biz İslam medeniyetinden aldığımız, Türk devlet geleneği birikiminden aldığımız birçok değerin de bugün herhangi sömürgeci yük içerisinde olmadan insana adaletle, kardeşlikle bakan bu anlayışın tüm bu yeniden yapılanmaya önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.