İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ödül töreninde konuştu: - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ödül töreninde konuştu:

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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ödül töreninde konuştu:
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- "TÜBİTAK-MAM işbirliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında havalimanlarımızın iklim değişikliğinden etkilenebilirliğini analiz ediyor, riskleri belirliyor ve gerekli azaltım ve uyum tedbirlerini geliştiriyoruz" "Serbest Rota Hava Sahası uygulamasıyla hava araçlarının daha kısa ve doğrusal rotalarda uçabilmelerine imkan sağlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "TÜBİTAK-MAM işbirliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında havalimanlarımızın iklim değişikliğinden etkilenebilirliğini analiz ediyor, riskleri belirliyor ve gerekli azaltım ve uyum tedbirlerini geliştiriyoruz." dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla mavi alandaki Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen "COP31 kapsamında Havalimanı Karbon Akreditasyonu Ödül Töreni"ne katıldı.

İklim değişikliğiyle mücadelenin küresel ölçekte ortak bir sorumluluk haline geldiği günümüzde, COP31 kapsamında havacılık sektörünün sürdürülebilir geleceğini değerlendireceklerini belirten Uraloğlu, tüm dünyayı ilgilendiren temel sorunların başında küresel ölçekte iklim değişikliğinin geldiğini söyledi.

Uraloğlu, iklim değişikliğinin günlük yaşantıyı derinden etkilerken, aynı zamanda can kayıplarına ve olumsuz ekonomik sonuçlara yol açtığını vurguladı.

İnsanlığın kaderini yeniden yazdığı bir eşikte olunduğunu ifade eden Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu eşik, ya insanlığın en büyük başarısızlığına ya da en büyük dönüşümüne açılacak. ya bu krizi görmezden gelerek en büyük başarısızlığı yaşayacağız ya da enerji üretiminden sanayiye, tarımdan kentleşmeye ve özellikle ulaşım sektöründen lojistik altyapıya kadar tüm alanlarda köklü bir dönüşümle en büyük başarıyla inşa edeceğiz. Havacılık, küresel ekonominin büyümesinde, ülkeler arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesinde ve toplumların birbirine yakınlaşmasında stratejik bir role sahip. Ancak bu sektörün büyümesini sürdürürken çevresel etkilerini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi kapsamında yaptıkları çalışmalara değinen Uraloğlu, "Bu kapsamda havacılık sektörümüzün büyümesini çevresel sorumlulukla birlikte ele alıyor, altyapı yatırımlarımızdan hava seyrüsefer hizmetlerimize kadar geniş bir alanda sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Karbonsuz Havalimanı Projesi, bu yaklaşımımızın havacılık sektöründeki somut örneklerinden birisini teşkil ediyor." diye konuştu.

Serbest Rota Hava Sahası uygulaması

Bakan Uraloğlu, Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programının, havalimanlarının karbon yönetimi ve emisyon azaltım çalışmalarını uluslararası ölçekte belgelendiren önemli bir program olduğunu kaydetti.

Bu program kapsamında, DHMİ tarafından işletilen 45 havalimanının farklı seviyelerde sertifikalandırıldığını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sonuçla DHMİ, Avrupa'da en fazla ACA sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi konumuna ulaştı. Bugün burada DHMİ'nin bu başarısının yanı sıra Antalya Havalimanımızın seviye 4+ ve İstanbul Havalimanımızın seviye 4 sertifikasyonlarının da takdim edilecek olmasını ayrıca anlamlı buluyorum. İstanbul Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz üçlü pist uçuş operasyonu da bu kapsamda önemli bir başarı olarak öne çıkmaktadır. Avrupa'da ilk, dünyada ise ABD'den sonra ikinci olan eş zamanlı üç uçak iniş-kalkış operasyonu, uçuş mesafesinde yüzde 25 iyileşme, kısa taksi süreleri ve yıllık 50 bin ton daha az karbon salınımını azaltmış oluyoruz."

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 18 Eylül'de hizmete açtıkları 4. ana pistin kısa sürede hava trafiğine ciddi bir esneklik kazandırdığını ve özellikle doğu yönlü kalkışlarda önemli bir alternatif oluşturduğunu söyledi.

Tüm bunların Türkiye'de sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğinde uluslararası standartları esas alan yaklaşımın ve kararlılıkla yürütülen çalışmalarının bir sonucu olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bugüne kadar Erzincan, Sivas, Gaziantep, Van ve Muğla Dalaman havalimanlarımızda toplam 3,7 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerini hayata geçirdik." dedi.

Uraloğlu, elektrikli araçları hizmete aldıklarını, enerji verimliliğini artıran sistemler, LED aydınlatma dönüşümleri ve çevreye duyarlı teknolojilerle havalimanlarının enerji tüketimini ve emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Bunların iklim değişikliğine uyum çalışmalarının önemli bir boyutunu oluşturduğunu belirten Uraloğlu, "TÜBİTAK-MAM işbirliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında havalimanlarımızın iklim değişikliğinden etkilenebilirliğini analiz ediyor, riskleri belirliyor ve gerekli azaltım ve uyum tedbirlerini geliştiriyoruz. Serbest Rota Hava Sahası uygulamasıyla hava araçlarının daha kısa ve doğrusal rotalarda uçabilmelerine imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, COP31 kapsamında Havalimanı Karbon Akreditasyonu alanlara ödüllerini verdi.

Törenin ardından pavilyonları gezen Bakan Uraloğlu, Likya Salonu'nda gerçekleştirilen Küresel Yeşil Yük Koridorları Girişimi Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıHavacılıkTübitakGüncelCOP31Son Dakika

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