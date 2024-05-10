İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Silifke\'de çilek hasadına katıldı

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İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Silifke ilçesinde çilek hasadına katıldı.

Durmuş, Silifke Tarım Üretim ve Fen Okulu'nu ziyaret etti.

Burada, zeytin fidanı diken Durmuş, tarım ürünlerini inceledi.

Gülümpaşalı Mahallesi'ndeki çilek bahçesini de ziyaret eden Durmuş, öğrenciler ve öğretmenlerle çilek topladı.

Durmuş, tarım üretiminde emek veren öğrencilere teşekkür ederek, başarılar diledi.