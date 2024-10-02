Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Sağlık Müdürleri Toplantısı'nda sağlık hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Memişoğlu başkanlığında, Sağlık Bakanlığında İl Sağlık Müdürleri Toplantısı yapıldı.
Toplantıda, sağlık hizmetlerine ilişkin illerde yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.
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