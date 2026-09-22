İl Tarım Müdürü Şişman, Van Tuşba'da 47 dönümde 250-300 ton silajlık mısır bekliyor - Son Dakika
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İl Tarım Müdürü Şişman, Van Tuşba'da 47 dönümde 250-300 ton silajlık mısır bekliyor

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İl Tarım Müdürü Şişman, Van Tuşba\'da 47 dönümde 250-300 ton silajlık mısır bekliyor
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Van Tuşba'da kışlık kaba yem ihtiyacı için ekilen silajlık mısırın hasadı başladı. Tevekli Mahallesi'ndeki programda İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman traktörle hasat yaptı; 47 dönümde 250-300 ton ürün bekleniyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde, kış mevsimi öncesi hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Tevekli Mahallesi'nde düzenlenen silajlık mısır hasadı programına Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

Göktaş ve Şişman, üreticilerle bir araya gelerek hasada katıldı. Daha sonra traktörün başına geçen Şişman, silajlık mısır hasadı yaptı.

Şişman, AA muhabirine, silajlık mısır hasadına başladıklarını söyledi.

Tevekli Mahallesi'nde 47 dönümlük tarlada dönüm başına yaklaşık 5 ton verim beklediklerini belirten Şişman, "Ortalama buradan 250-300 ton arasında ürün hasat edeceğiz bugün. Mısır silajının önemini şöyle anlatmaya çalışayım. Bizim 3,5 milyon küçükbaş hayvanımız, 150 bin büyükbaş hayvanımız mevcut. Küçükbaş hayvanda Türkiye birincisiyiz biz. Var olan bu hayvan varlığımızın kışın kaba yem ihtiyacını karşılamak için en verimli, en ideal yollardan birisi mısır, özellikle silajlık mısır." dedi.

Silajlık mısırda verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Şişman, şunları kaydetti:

"Boyları 3 metreye ulaşmış durumda. Van'ın mısır üretimi yıllık yaklaşık 19 bin ton civarında. Sadece Tuşba ilçemizde 2 bin 750 dekarlık alanda ekim gerçekleştiriyoruz. Toplamda da 5 bin dönüme yakın bir alanımız mevcut. Yine yonca ve korunga da mısır silajıyla birlikte kaba yem ihtiyacını karşılamak için bizim önemli kalemlerimizden. Yoncada yaklaşık 600 bin ton, korungada da 160 bin ton yıllık üretimimiz var. Dediğim gibi bu varlığımız, bu üretimimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızın özellikle kışın kaba yem ihtiyacını karşılamak için en verimli yöntem. Hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
EkonomiGüncelTarımMısırTuşbaVanSon Dakika

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SON DAKİKA: İl Tarım Müdürü Şişman, Van Tuşba'da 47 dönümde 250-300 ton silajlık mısır bekliyor - Son Dakika
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