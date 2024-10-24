İlaç Fiyatlarındaki Euro Kuru Eleştirisi

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(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Cumhurbaşkanı kararı ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunun 21,67 lira olarak güncellenmesini eleştirdi. Saydan, "Kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunun 21,67 lira olarak güncellenmesine tepki gösterdi. Saydan, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru yüzde 23,5 artışla 21,67 TL'ye yükseldi. Ancak kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Zira güncel kura göre euro bugün itibarıyla 37 TL seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir.

Biz eczacılar için ilaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olması kritiktir. Zira bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz.

"Aradaki fark yüze 70'in üzerindedir"

Son yıllarda ilaç sektöründe yaşanan sorunlar daha da gözle görülür hale gelmiştir. Bu durumun kökeni, euro kurunun ilaç sektöründe, gerçek kurdan farklı bir şekilde belirlenmeye devam etmesidir. Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen Euro kuru, reel Euro kuru ile yakın bir seviyede ilerliyordu. Ancak bugün itibariyle, ilaç euro kuru 21,67 lira olarak belirlenirken, reel euro kuru 37 lira seviyelerine çıkmıştır. Aradaki fark yüze 70'in üzerindedir.

Bu sistemin günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kaldığı ve bulunamayan ilaç sorununa çözüm olmaktan ziyade sorunu büyüterek vatandaşlarımızın ilaca ulaşmasını engellediği açıktır. Artık yeni bir çözüm yolu bulmak zorundayız. TEİS olarak sağlık otoritemizin anlık çözümlere yönelmek yerine kalıcı çözümler bulması gerektiğine inanıyoruz.

İlaç gibi hayati bir ürünün üretilebilmesi, ulaşılabilmesi ve bulunabilmesi için geçtiğimiz yıllarda ülkemize layığı ile hizmet etmiş olan bu fiyatlandırma sisteminin artık işlevini yitirdiğini ve güncel ekonomik koşullara uygun yeni bir sistemin inşasına ihtiyacımız olduğunu kabul ederek işe başlayabiliriz. En kısa sürede sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi ve ilacın bulunabilir hale gelmesi için gereken düzenlemelerin yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."