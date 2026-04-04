İlahiyat Öğrencisi Hastanede Hayatını Kaybetti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Osman Nuri Ç, kaldığı öğrenci yurdunda fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Osman Nuri Ç. (19), dün akşam saatlerinde kaldığı yurtta rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman Nuri Ç, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan tetkiklerde Osman Nuri Ç'in kalp rahatsızlığı geçirdiği belirlendi.
Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Osman Nuri Ç, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Osman Nuri Ç'nin cenazesinin memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.
