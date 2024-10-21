İLBANK, 5 Yılda 675 Çevre Projesi Hayata Geçirdi - Son Dakika
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İLBANK, 5 Yılda 675 Çevre Projesi Hayata Geçirdi

İLBANK, 5 Yılda 675 Çevre Projesi Hayata Geçirdi

İLBANK, son 5 yılda su arıtma, atık yönetimi ve altyapı projeleri ile çevreyi korudu.

21.10.2024 12:42
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İLLER Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı birimlerle yürüttüğü projeler kapsamında, son 5 yılda toplam 675 çevre projesini hayata geçirdi.

İLBANK'tan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı birimlerle yürütülen ortak projelerle, vatandaşların temiz su ihtiyacını karşılamak ve atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlamak amacıyla 5 yıl boyunca çeşitli projeler hayata geçirildi. Bu kapsamda, katı atıkları enerji ve ürüne dönüştüren 7 bin 300 ton kapasiteli 44 katı atık tesisi, 235 içme suyu şebekesi, 36 içme suyu arıtma tesisi hizmete açılarak toplamda 25 milyon 276 bin 652 metreküp su kullanıma kazandırıldı. Genel Müdürlük, su kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla da 161 atık su arıtma tesisini hizmete aldı. Böylece son 5 yıl içerisinde 1 milyar 232 milyon 860 bin 720 metreküp su, çevreye zarar verilmeden arıtıldı.

SEL VE TAŞKIN RİSKİ AZALTILIYOR

Genel Müdürlük, illerin altyapı sorunlarına çözüm üretebilmek ve yoğun yağış dönemlerinden meydana gelen su ve taşkınları önleyebilmek için de altyapı sistemleri oluşturdu. Buna göre, ani yağışların neden olduğu sel ve taşkınların önüne geçebilmek amacıyla son 5 yıl içerisinde 199 yağmur suyu ve kanalizasyon hattı inşa edildi. Genel Müdürlük bu çalışmaların yanı sıra, iklim değişikliği ve artan su talebi nedeniyle su kaynaklarındaki azalmaya çözüm bulmak, mevcut su kaynaklarını korumak, su tasarrufu sağlayabilmek adına içme suyu şebekelerine İzole Ölçüm Bölgeleri (DMA) oluşturdu.

GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN ATIKLAR YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRILIYOR

Öte yandan, son 5 yılda Türkiye'nin farklı noktalarına kurulan atık tesisleri ile cam, plastik, kağıt, metal ve geri dönüşüme uygun atıklar yeniden kullanıma kazandırılarak israfın önüne geçiliyor. Son teknolojiye sahip tesislerde geri dönüşüme uygun olmayan atıklar ise çevreye zarar vermeden bertaraf ediliyor.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, İller Bankası, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İLBANK, 5 Yılda 675 Çevre Projesi Hayata Geçirdi - Son Dakika

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