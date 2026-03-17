İLBANK'tan Su ve Atık Projeleri

17.03.2026 11:15
İLBANK, yerel yönetimlerle su, kanalizasyon ve atık projelerine destek verecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Eyyüp Karahan, kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla yerel yönetimlerin içme suyu, kanalizasyon ve atık su yatırımları ile katı atık yönetimi projeleri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İLBANK'ın Türkiye genelinde yerel yönetimlerin altyapı yatırımlarına finansman ve teknik destek sağlayan önemli kurumlardan biri olduğunu vurguladı.

Şehirlerin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir altyapıya kavuşmasının yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Karahan, bu kapsamda belediyelerle yürütülen projelerle içme suyu temini, kanalizasyon sistemleri, atık su arıtma tesisleri ve katı atık yönetimi gibi çevresel altyapı yatırımlarına destek verdiklerini aktardı.

Karahan, "Kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla özellikle içme suyu şebekelerinin yenilenmesi, kanalizasyon hatlarının güçlendirilmesi ve atık su arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Şehirlerin altyapı sistemlerinin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin çevresel altyapı yatırımlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Karahan, su kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacak projelerin de önem taşıdığını kaydetti.

Katı atık yönetim sistemleri yaygınlaştırılıyor

Türkiye genelinde katı atık yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasının çevre ve insan sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Karahan, atıkların çevreye zarar vermeden toplanması, ayrıştırılması ve geri kazanım süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Karahan, "Bu kapsamda belediyelerin modern katı atık tesisleri kurmasına yönelik projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Atık yönetim altyapısının güçlendirilmesiyle hem çevrenin korunmasına hem de kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

İLBANK Genel Müdürü Karahan, çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçlayan projeler kapsamında atıkların geri kazanım oranlarının artırılması, düzenli depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve çevre dostu altyapı yatırımlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Ankara, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

11:48
Çalışmalar başladı Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak
Çalışmalar başladı! Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:39
İki çocuğun marketten tereyağı çaldığı anlar kamerada
İki çocuğun marketten tereyağı çaldığı anlar kamerada
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:03:43. #7.12#
