İlber Ortaylı'ya Taziye Mesajı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı paylaştı.

Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği en kıymetli tarihçilerden, ilmi ve birikimiyle nesillere ışık tutan değerli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Tarihçiliğe yaptığı eşsiz katkılar ve yetiştirdiği öğrencilerle daima saygıyla anılacak olan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.